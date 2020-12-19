Помпео заявил о неэффективности китайских вакцин от COVID-19

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил КНР в воспрепятствовании работе ВОЗ и в том, что эффективность китайских вакцин от коронавируса не подтверждена. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Коммунистическая партия Китая по-прежнему распространяет дезинформацию о вирусе и мешает расследованию ВОЗ по его возникновению и распространению. Она также продвигает вакцины, по которым нет важных данных по безопасности и эффективности», — говорится в сообщении.

COVID-19 победят «США и другие свободные страны, такие как Германия и Великобритания», добавил госсекретарь.

Как сообщалось, команда экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в январе отправится в Китай, чтобы искать источник коронавируса.

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