Джонсон пригрозил Евросоюзу отказом от сделки

Брюссель должен кардинально поменять свою позицию, прежде всего по рыболовству, иначе сделки между Великобританией и Евросоюзом о формате будущих отношений и свободной торговле не будет. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет ТАСС.

«Остается очень мало времени, и теперь кажется очень вероятным, что соглашение не будет достигнуто, пока ЕС существенно не сменит позицию», — приводятся слова Джонсона.

Он добавил, что несмотря на сближение позиций, разногласия сохраняются.

Переходный период после Brexit заканчивается 31 декабря, однако торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом все еще нет. Противоречий между сторонами оказалось слишком много, и по каждому из них они занимали принципиальную позицию. Хотя стороны движутся к компромиссу, ситуацию осложняют разногласия внутри самого ЕС. В ходе последнего раунда переговоров Париж неожиданно заявил о новых требованиях к Лондону и даже о возможном переносе переговоров на следующий год.

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