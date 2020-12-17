Трамп не намерен покидать Белый дом в день инаугурации Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп заявил ряду своих советников, что не намерен покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал CNN.

Ранее телеканал сообщил, что Трамп после голосования коллегии выборщиков не будет публично признавать поражение на выборах лидера Соединенных Штатов.

По данным CNN, республиканец сказал некоторым советникам, что он откажется покидать Белый дом в день инаугурации, «только чтобы его вывели по ступеням».

Отмечается, что данное заявление беспокоит его советников, однако мало кто из них верит, что так действительно произойдет.

15 декабря стало известно, что Джо Байден получил 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. 17 декабря президент России Владимир Путин направил Джо Байдену телеграмму по случаю его победы на выборах президента США.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.

В соответствии с двухступенчатой системой выборов президента США, 14 декабря в стране голосуют выборщики. Итоги голосования выборщиков 6 января утвердит конгресс США.

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