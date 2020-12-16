Евросоюз подготовил третий санкционный список по Белоруссии

Европейский союз подготовил третий санкционный список из белорусских чиновников и компаний за фальсификацию итогов президентских выборов и насилие против участников акций протеста в республике. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на повестку предстоящего 16 декабря заседания комитета постпредов ЕС.

«Исполнительное решение Совета и исполнительное постановление, касающееся ограничительных мер в отношении Белоруссии. Принятие», — говорится в документе.

Ожидается, что 16 декабря его на техническом заседании рассмотрят постоянные представители стран ЕС, и в конце недели официально утвердят на министерском уровне.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

Между тем западные страны, в частности государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, в том числе Лукашенко. Евросоюз последовательно подготовил уже два санкционных списка.

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