Президент Сербии осудил отказ представителей Боснии от встречи с Лавровым

Президент Сербии Александар Вучич осудил отказ двух членов президиума Боснии и Герцеговины от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

По его словам, действия чиновников являются оскорблением традиций гостеприимства и показывают их недальновидность.

«Для нас бы было оскорбительным не принять гостя должным образом. Но каждый выбирает свой путь. Хорошо стать героем на день, нагнать страстей, а что вы будете делать завтра? Любой разговор лучше, чем бегство со встречи», — сказал Вучич.

Ранее члены президиума БиГ Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались встретиться с Лавровым из-за того, что министр выступил в поддержку резолюции о военном нейтралитете республики Сербской.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лавров пригласил главу МИД Боснии и Герцеговины посетить Москву

— Члены президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым

— Лавров: отказавшиеся от встречи боснийские политики действуют «по подсказке»