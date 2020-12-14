Росавиация разработает меры допподдержки авиакомпаний

Росавиация в начале следующего года разработает предложения о дополнительных мерах поддержки авиапредприятий. Об этом заявил заместитель руководителя Дмитрий Ядров, его слова представлены на сайте ведомства.

По его словам, результаты деятельности предприятий отрасли постоянно изучаются специалистами ведомства.

«В начале 2021 года Росавиацией будут разработаны предложения по дополнительным мерам поддержки предприятий воздушного транспорта», — сказал Ядров.

Он отметил оперативность оказанной государством поддержки. Которая, по словам Ядрова, помогла сохранить авиационный персонал на уровне не ниже 90% от численности работников на 1 января текущего года.

Кроме того, своевременно выделенные субсидии «позволили предприятиям отрасли аккумулировать собственные оборотные средства для погашения обязательств перед кредитными и лизинговыми организациями и поставщиками услуг».

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