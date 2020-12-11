В ГД назвали призыв украинского дипломата к захвату Крыма «идиотизмом»

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что призыв украинского дипломата Романа Бессмертного к военному захвату Крыма является «сказочным идиотизмом», передает РИА «Новости».

«Все это проявление сказочного идиотизма», — сказал депутат.

По его словам, для таких людей, как Бессмертный, нужно «создавать специальные заповедники», так как они опасны не только для себя, но и для самой Украины.

Шеремет добавил, что украинский дипломат «своей неадекватностью» дискредитирует и заводит в тупик целое государство.

Ранее Бессмертный заявил, что Киеву необходимо провести военную операцию по захвату Крыма.

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