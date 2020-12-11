Кадыров счел «дебилизмом» санкции США

Глава Чечни Рамзан Кадыров счел введенные США санкции против футбольного клуба «Ахмат» и Фонда имени Ахмата Кадырова дебилизмом. Он прокомментировал их в своем Telegram-канале.

«Этому только одно название — «дебилизм», потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда», — написал он в своей публикации.

Кадыров также добавил, что не боится ограничительных мер, поскольку регион был восстановлен от последствий действий террористов и подчеркнул, что его жители будут играть в футбол, оказывать помощь нуждающимся, строить и радоваться жизни.

По его мнению, США и Британия согласовывают между собой списки, и это не просто совпадения. В заключении он написал, что введенные меры «аукнутся США».

Ранее стало известно, что Минфин США ввел санкции в отношении главы Чечни Рамзана Кадыровы, а также лиц и компаний, которые якобы с ним связаны. Кроме того, власти Великобритании ввели персональные санкции в отношении трех российских политиков.