Януковичу назначили госадвоката из-за неявки его защиты в суд
Суд в Киеве запретил бывшему президенту Украины Виктору Януковичу участвовать в заседаниях в формате видеосвязи. Об этом сообщает РИА «Новости».
Решение об отказе в удовлетворении соответствующего ходатайства вынес Печерский районный суд.
Кроме того, суд назначил Януковичу бесплатного госадвоката.
Ожидается, что в 13.00 по мск будет продолжено рассмотрение ходатайства о повторном наложении заочного ареста.
Ранее Печерский суд Киева наложил на Януковича заочный арест по делу об убийствах на Майдане. В офисе Генпрокуратуры страны заявили, что это позволит начать процесс экстрадиции из РФ бывшего украинского лидера. Однако Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте.
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