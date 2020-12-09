Госдума приняла закон о гарантиях экс-президенту и его семье

Госдума приняла закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту и его семье, сообщает РИА «Новости».

Согласно документу, бывший глава государства и члены его семьи получат неприкосновенность, то есть их нельзя будет привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, подвергнуть обыску.

В соответствии с законом, лишить таких привилегий экс-президента может только Совфед на основании серьезных обвинений, выдвинутых Госдумой.

При этом эти обвинения должны подтвердить Конституционный и Верховный суды.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что гарантии экс-президентам России не будут распространяться на бывшего президента СССР Михаила Горбачева.