Песков задумывался о завещании, когда заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что думал о составлении завещания в то время, когда у него была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Были такие мысли», — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста о завещании.

По его словам, от болезни в целом были странные ощущения.

В мае текущего года Дмитрий Песков и его жена фигуристка Татьяна Навка заразились COVID-19. Они проходили лечение в больнице и спустя пару недель были выписаны.

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