Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«2 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России С.В. Лаврова и министра иностранных дел Азербайджана Д.А. Байрамова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств обсудили выполнение трехстороннего заявления по непризнанному Нагорному Карабаху.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минобороны Турции объявило о строительстве совместного с РФ центра по Карабаху

— Минобороны Карабаха обнародовало новый список с погибшими

— В Ереване протестующие требуют отставки Пашиняна