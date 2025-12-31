Певица Марго о дорогих подарках сыну: «У него запрос — большая зеленая машина»

Певица Марго призналась, что не смотрит на цену при выборе подарков для сына

Певица Марго рассказала «Газете.Ru», что не обращает внимания на стоимость вещей, когда дело касается ее сына. Но артистка подчеркнула, что пока у ребенка нет желаний, которые она не могла бы исполнить.

Бывшая подопечная Филиппа Киркорова призналась, что для нее главное — это счастье сына. По словам Марго, пока она не знает, будет ли сильно тратиться на подарки, когда он станет старше.

«Главное, чтобы подарок был тот, о котором мечтает ребенок. Просто мой сын пока очень маленький, мне сложно размышлять о дорогих подарках. Сейчас у него запрос — большая зеленая машина. Но я не думаю, что она стоит так дорого, как телефон», — поделилась Марго.

Сама певица на Новый год загадала продвинуться вверх по карьерной лестнице. В 2025 году она стала популярной благодаря треку «Кукареку» и планирует дальше выпускать новые песни.

«Я всегда мечтаю об одном и том же — радовать своих зрителей. На следующий год я загадала много хитов и, конечно, первое место в топ-чарте. Я буду продолжать вас удивлять», — рассказала артистка.

