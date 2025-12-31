Певица Марго о дорогих подарках сыну: «У него запрос — большая зеленая машина»

Певица Марго рассказала «Газете.Ru», что не обращает внимания на стоимость вещей, когда дело касается ее сына. Но артистка подчеркнула, что пока у ребенка нет желаний, которые она не могла бы исполнить.
Бывшая подопечная Филиппа Киркорова призналась, что для нее главное — это счастье сына. По словам Марго, пока она не знает, будет ли сильно тратиться на подарки, когда он станет старше.
«Главное, чтобы подарок был тот, о котором мечтает ребенок. Просто мой сын пока очень маленький, мне сложно размышлять о дорогих подарках. Сейчас у него запрос — большая зеленая машина. Но я не думаю, что она стоит так дорого, как телефон», — поделилась Марго.
Сама певица на Новый год загадала продвинуться вверх по карьерной лестнице. В 2025 году она стала популярной благодаря треку «Кукареку» и планирует дальше выпускать новые песни.
«Я всегда мечтаю об одном и том же — радовать своих зрителей. На следующий год я загадала много хитов и, конечно, первое место в топ-чарте. Я буду продолжать вас удивлять», — рассказала артистка.
Ранее Виктория Цыганова посоветовала Марго перестать кукарекать.