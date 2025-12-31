Размер шрифта
Врач объяснила, почему понижать градус нельзя

Врач Майорова: снижение градуса спиртного приводит к накоплению токсичных веществ
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Когда человек начинает с крепкого алкоголя и затем переходит на менее крепкие напитки, организм не успевает адаптироваться к изменению крепости. Это может привести к накоплению токсичных веществ, таких как альдегид, что увеличивает риск алкогольного отравления, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Ольга Майорова.

«Рекомендуется сначала употреблять более легкие напитки, а затем переходить к крепким. Это помогает избежать быстрого опьянения и тяжелого похмелья на утро. Переход от слабоалкогольных напитков к более крепким позволяет организму постепенно адаптироваться к увеличению концентрации этанола в крови, что может уменьшить риск быстрого и сильного опьянения. Однако некоторые специалисты считают, что порядок употребления алкогольных напитков не имеет значения, и главное — общее количество выпитого. В любом случае, переход на «слабые» напитки может привести к тому, что человек будет пить их в больших количествах, что также опасно», — заметила Майорова.

Однако все же ключевой фактор – общее количество чистого этанола. Даже если вы пьете один и тот же напиток весь вечер, но не контролируете количество выпитого, то похмелья избежать не получится.

Если планируется дегустация нескольких видов алкоголя в течение вечера, рекомендуется делать перерывы не менее 20 минут между приемами, а лучше — дольше. Если алкоголь накапливается в крови быстрее, чем перерабатывается организмом, то появляются симптомы интоксикации. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется в этих перерывах пить достаточное количество воды – это поможет организму лучше справиться с нагрузкой. При этом не стоит заменять воду соками, они могут усилить процессы брожения и создают дополнительную нагрузку.

Ранее врач рассказал, сколько можно есть мандаринов в день. 

