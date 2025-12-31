Два российских аэропорта приостановили работу

Росавиация: в аэропортах Геленджика и Краснодара введены ограничения на полеты

В аэропортах Геленджика и Краснодара (Пашковский) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

По словам Кореняко, принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Это уже вторая приостановка работы аэропорта Геленджика за среду, 31 декабря. В 6:12 по московскому времени представитель Росавиации сообщил о введении в авиагавани дополнительных временных ограничений. В 7:34 аэропорт восстановил свою работу в штатном режиме.

30 декабря временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Внуково. Кореняко предупреждал, что столичный аэропорт отправляет и принимает рейсы по согласованию в связи с ограничениями в воздушном пространстве.

Ранее в аэропорту Петербурга на 13 часов задержали рейс в Таиланд.