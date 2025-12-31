Размер шрифта
Москвичам рассказали, как бороться с шумными соседями в новогоднюю ночь

Юрист Русяев: закон не предусматривает новогоднего окна для шумных соседей
maxbelchenko/Shutterstock/FOTODOM

В новогоднюю ночь в Москве будет действовать обычный режим тишины, предусмотренный законом. Об этом «Ленте.ру» рассказал юрист Илья Русяев.

С 23:00 до 07:00 запрещено включать громкую музыку, шуметь и использовать пиротехнику. Эксперт напомнил, что в случае нарушения этих правил необходимо обратиться в полицию.

«Если в 06:00 из-за сабвуфера или фейерверков невозможно спать, это подпадает под запрет ночного времени», — сказал юрист.

Русяев также посоветовал зафиксировать происходящее на аудио- или видео, указав дату и время.

Накануне юрист Илона Прокофьева напомнила, что шумно празднующие Новый год россияне могут быть оштрафованы на сумму до 2 тыс. рублей. Для юридических и должностных лиц предусмотрены значительно более крупные взыскания.

Она добавила что режим тишины регулируется регионами, поэтому ограничения и размеры штрафов различаются в разных субъектах РФ.

Ранее в общественной палате напомнили о штрафах за фейерверки.

