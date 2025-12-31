СМИ подсчитали потери налоговой из-за блогеров-миллионников

Более 1,8 млрд рублей недополучила Федеральная налоговая служба РФ из-за деятельности блогеров и коучей. Такие данные приводит Telegram-канал Baza.

В частности, задолженность блогера Александры Митрошиной, позиционирующей себя как эксперта по продажам через соцсети, составляет 317 млн рублей. По данным следствия, она легализовала 127 млн рублей, полученных в результате неуплаты налогов. Уголовное дело направили в суд. Митрошину задержали в марте, ей грозит семь лет лишения свободы.

Долг другого блогера — Дмитрия Портнягина, известного под псевдонимом Трансформатор, — в настоящее время составляет 820 млн рублей. Он находится под следствием вместе с женой.

Портнягин приблизился к рекордсмену-должнику— «королеве марафонов» Елене Блиновской, долг которой составлял почти 1,5 млрд рублей, а сейчас сократился до 1,7 млн рублей. Блиновская отбывает наказание в колонии общего режима.

В числе должников — коуч по личностному росту и обогащению Инна Тлиашинова, ее задолженность перед налоговой достигла 504 млн рублей. Тлиашинова объявлена в международный розыск.

У блогерши Валерии Чекалиной долг перед ФНС составил 170 млн рублей, ее бывший супруг Артем Чекалин остался должен налоговой 637 тысяч рублей. По информации следствия, они переводили деньги на счета нерезидентов страны, используя для операций подложные документы. Чекалины развелись, в настоящее время Валерия беременна четвертым ребенком. Оба находятся под домашним арестом.

Ранее сенатор Карякин предложил обязать блогеров публиковать патриотическую рекламу.