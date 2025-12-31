Размер шрифта
Новости политики

В МИД России назвали лидеров по неадекватности заявлений в 2025 году

Захарова: финские политики стали лидерами по неадекватности заявлений
Александр Кряжев/РИА Новости

Лидерами по неадекватности заявлений в 2025 году стали финские политики, включая президента страны Александра Стубба, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По степени неадекватности можно в лидеры вывести заявления финских политиков, которые рассказывали о том, что они чуть ли не Советский Союз победили... Когда они кого победили? Они как маятник метались, причем не синхронный, между силами добра и силами зла», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что только после того, как СССР приложил усилия, Финляндия «встроилась в правильные ряды» и обеспечила себе тем самым «непозорное существование в XX веке».

2 сентября Стубб в интервью изданию The Economist заявил, что Финляндия якобы «победила» в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить свою независимость.

Позже постоянный член Совета безопасности РФ Сергей Иванов назвал заявление Стубба «абракадаброй», поскольку ни о какой о какой победе Финляндии над Россией и речи быть не могло, так как она сражалась на стороне Гитлера.

Ранее Медведев удивился «миротворческими» заявлениями европейских политиков.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27540397_rnd_0",
    "video_id": "record::ed90ccb7-7f2a-4075-8f88-564a697eb719"
}
 
