Лидерами по неадекватности заявлений в 2025 году стали финские политики, включая президента страны Александра Стубба, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По степени неадекватности можно в лидеры вывести заявления финских политиков, которые рассказывали о том, что они чуть ли не Советский Союз победили... Когда они кого победили? Они как маятник метались, причем не синхронный, между силами добра и силами зла», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что только после того, как СССР приложил усилия, Финляндия «встроилась в правильные ряды» и обеспечила себе тем самым «непозорное существование в XX веке».

2 сентября Стубб в интервью изданию The Economist заявил, что Финляндия якобы «победила» в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить свою независимость.

Позже постоянный член Совета безопасности РФ Сергей Иванов назвал заявление Стубба «абракадаброй», поскольку ни о какой о какой победе Финляндии над Россией и речи быть не могло, так как она сражалась на стороне Гитлера.

Ранее Медведев удивился «миротворческими» заявлениями европейских политиков.