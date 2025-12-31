Размер шрифта
Новости. Общество

Аферисты в преддверии Нового года более 8000 раз пытались дозвониться россиянке

Жительница Махачкалы перед Новым годом получила от мошенников 8099 звонков
Мошенники в преддверии Нового года более 8000 раз пытались дозвониться до жительницы Махачкалы. Об этом РИА Новости рассказал директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

«Рекордный случай по количеству звонков одному абоненту был зафиксирован в Махачкале: человеку позвонили 8099 раз. Несмотря на интенсивность атаки, сервис («Защитник» — «Газета.Ru») успешно заблокировал все звонки», — сказал Бийчук.

Специалист уточнил, что целью злоумышленников стала 33-летняя жительница. Она начала получать звонки от мошенников во второй половине декабря, в среднем за день поступало по 368 звонков.

Большинство нежелательных звонков касались якобы доставки товаров. Аферисты под видом курьеров хотели войти в доверие и вынудить россиянку предоставить им доступ к своей банковской карте.

Всего, по данным аналитиков сервиса, мошенники совершили свыше 260 тыс. нежелательных звонков в преддверии Нового года. Лидерами по количеству атак среди российских городов стали Москва, Краснодар и Санкт-Петербург.

До этого в министерстве внутренних дел РФ предупредили, что мошенники в предновогодний период начали активно использовать схемы с фальшивыми акциями, «сказочными скидками» и розыгрышами с обратным таймером для обмана россиян.

Ранее россиянам сообщили, что мошенники используют костюмы Деда Мороза для обмана и краж.

