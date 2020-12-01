Оппозиция направилась к правительству Армении

В Ереване оппозиция перекрыла центральный проспект, а после направилась к правительству Армении. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что протестующие поют патриотические песни и выкрикивают лозунги с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. Он отметил, что если бы договор не был подписан, Армения потеряла бы еще больше территорий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, назвал подписание заявления капитуляцией Армении.

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