Губернатор Висконсина подтвердил победу Байдена на голосовании в штате

Губернатор Висконсина Тони Эверс подтвердил победу кандидата от демократов Джо Байдена после пересчета голосов в округах Дейн и Милуоки. Об этом он написал в своем Facebook.

Глава штата сообщил, что сертифицировал результаты президентских выборов.

«Я подписал сертификат, удостоверяющий, что выборщики (от штата) достаются избранному президенту Джо Байдену и избранному вице-президенту Камале Харрис», — говорится в заявлении Эверса.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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