Путин внес в ГД законопроект о запрете второго гражданства для военных и госслужащих

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, который запрещает государственным, муниципальным служащим и военным иметь второе гражданство. Об этом сообщается на сайте базы данных нижней палаты парламента.

Данный проект, как сказано в публикации, нацелен на уточнение положений отдельных актов в законодательстве России.

Согласно предложенному законопроекту, госслужащие обязаны будут предоставлять информацию о прекращении российского гражданства и получении документа, который подтверждает его право на проживание на территории другого государства.

Законопроект с сопутствующими изменениями также был внесен в Трудовой кодекс. Он будет обязывать потенциальных работников муниципальных и государственных органов сообщать об отсутствии у них российского гражданства, наличии иностранного гражданства или подданстве, вида на жительство. Эту информацию необходимо будет передать работодателю.

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