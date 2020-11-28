Песков: российский посол может присутствовать на инаугурации президента США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на церемонии инаугурации президента США возможно присутствие российского посла, сообщает ТАСС.
«Посол, естественно, может пойти», — сказал Песков.
При этом он подчеркнул, что в рамках церемонии присутствие представителей других государств, как правило, не предусмотрено.
На инаугурации американского президента Дональда Трампа в 2016 году присутствовал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
Инаугурация президента США состоится 20 января 2021 года.
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