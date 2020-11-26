Европарламент принял резолюцию о санкциях в отношении Турции

Европарламент (ЕП) принял резолюцию, в которой страны-члены Евросоюза призывают ввести жесткие санкции против Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующую резолюцию.

Принятие документа поддержал 631 депутат, против проголосовали три парламентария.

«Депутаты Европарламента призывают Евросовет сохранить единую позицию в отношении незаконных действий Турции и ввести в ответ жесткие санкции», — говорится в резолюции.

В документе отмечается, что отношения между ЕС и Анкары достигли «исторического минимума», что связано с действиями турецкой стороны в Средиземном море, Ливии, Сирии, а также с «прямой поддержкой Азербайджана в Нагорно-Карабахском конфликте». Кроме того, в документе указывается на незаконные и односторонние военные действия Турции в Восточном Средиземноморье, которые посягают на суверенитет Греции и Кипра.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Никто не любит ощущать себя дураком»: Турция и ЕС столкнулись на море

— «Эрдоган мог делать все, что хотел»: как Байден накажет Турцию

— Новый фронт Эрдогана: зачем президент Турции посетил Кипр