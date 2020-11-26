Парламент Азербайджана призвал исключить Францию из Минской группы ОБСЕ

Парламент Азербайджана призвал правительство страны обратиться в ОБСЕ для исключения Франции из сопредседателей в Минской группе ОБСЕ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Милли Меджлис (парламент) предлагает правительству Азербайджана обратиться к руководству ОБСЕ для отзыва Франции из сопредседательства Минской группы ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании азербайджанского парламента 26 ноября было принято заявление с выражением протеста против резолюции сената Франции. Текст документа представил депутат Джаваншир Фейзиев.

Спикер парламента Сахиба Гафарова заявила, что азербайджанский народ сплотится вокруг президента республики Ильхама Алиева и пересечет «все грязные деяния, направленные против государства и народа».

Ранее сенат Франции принял резолюцию, в которой призывает правительство признать Нагорный Карабах. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал историческим решение, принятое французским сенатом.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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