Пашинян назвал историческим резолюцию французского сената по Карабаху

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Facebook прокомментировал резолюцию французского сената.

«Решение, принятое французским сенатом, историческое», — написал он.

Пашинян добавил, что признание Карабаха входит в международную повестку дня.

Ранее сенат Франции принял резолюцию, в которой призывает правительство признать Нагорный Карабах.

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