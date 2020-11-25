Пашинян назвал историческим резолюцию французского сената по Карабаху
Валерия Исполатова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Facebook прокомментировал резолюцию французского сената.
«Решение, принятое французским сенатом, историческое», — написал он.
Пашинян добавил, что признание Карабаха входит в международную повестку дня.
Ранее сенат Франции принял резолюцию, в которой призывает правительство признать Нагорный Карабах.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Пашинян: пребывание российских миротворцев в Карабахе не ограничится 5 годами
— Французский сенат предложил правительству признать Нагорный Карабах
— Азербайджан отреагировал на резолюцию французского сената по Карабаху