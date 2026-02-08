ВС РФ ударили по авиабазе на Украине после посадки там самолета с грузом из США

Российские дроны атаковали грузовой Ан-124, прилетевший на Украину из Польши

Вооруженные силы РФ с помощью дронов «Герань» нанесли удары по авиабазе на Украине, где приземлился самолет с военным грузом. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Герань-2» атаковали украинский военный аэродром в Миргороде в Полтавской области, куда, по некоторым данным, прибыл транспортный самолет с грузом оружия для ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

По данным Telegram-канала «Герань цветущая», удару подвергся Ан-124 «Руслан». Воздушное судно, на борту которого находился груз из Соединенных Штатов, прибыло в Миргород из польского Жешува.

1 февраля Telegram-канал «Северный ветер» написал, что российские беспилотники БМ-70 со Starlink уничтожили два истребителя ВСУ на аэродроме в Миргороде. При выполнении боевой задачи ВС РФ поразили украинские F-16 и Су-27, а также вывели из строя радиолокационную станцию П-18.

Впоследствии военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что качество работы Военно-воздушных сил Украины заметно упало из-за атак российских войск.

Ранее удар по истребителю F-16 в Полтавской области Украины попал на видео.