Общество

Россиянин прятался от приставов под кустом и в канализационном люке

В Забайкалье алиментщик прятался от приставов под кустом
Михаил Мордасов/РИА Новости

В Чите судебные приставы обнаружили мужчину, уклоняющегося от уплаты алиментов, сначала под кустом возле теплотрассы, а спустя три месяца — в канализационном люке. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

Сотрудники разыскной группы совместно с полицией задержали должника за рекой Ингодой, где он прятался под кустом. Его доставили приставу и составили протокол. Однако вскоре мужчина снова скрылся.

Через три месяца его нашли в Ингодинском районе — на этот раз внутри канализационного люка. Как отметили в ФССП, подобные должники часто «мигрируют» по городским коммуникациям, обустраивая в них быт. Ранее в Забайкалье приставы находили должников, прятавшихся в холодильнике и под новогодней елкой.

До этого в Хакасии отец, задолжавший дочери 1,8 млн рублей, прятался от приставов в шкафу. Мужчину привлекли к административной ответственности.

Ранее многодетная россиянка залезла в морозильник, чтобы спрятаться от приставов.
 
