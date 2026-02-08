Размер шрифта
Стало известно, почему человечество не видит обратную сторону Солнца

Астроном Богачев: обратную сторону Солнца не видно из-за технических ограничений
Обратную сторону Солнца пока не получается постоянно видеть из-за технических ограничений и особенностей орбит космических аппаратов. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Он пояснил, что удерживать спутник на постоянной позиции за Солнцем крайне сложно. Стационарные орбиты с обратной стороны звезды фактически невозможны, а одна из точек либрации системы Солнце–Земля — L3 — расположена на противоположной стороне орбиты Земли, однако связь с аппаратом в этой точке невозможна без дополнительного ретранслятора.

По словам ученого, наблюдения обратной стороны Солнца возможны лишь эпизодически — с помощью аппаратов, которые вращаются вокруг звезды и периодически оказываются вне зоны прямой видимости Земли. Ранее таких спутников было три — Solar Orbiter, STEREO-A и STEREO-B, однако последний вышел из строя. В настоящее время два оставшихся аппарата продолжают работу, но сейчас оба находятся на стороне, обращенной к Земле.

Богачев напомнил, что в 2026 году на Солнце зафиксировали несколько вспышек максимального класса X — 18 января, а также 1, 2, 3 и 4 февраля. Кроме того, 8, 12 и 24 января и 6 февраля на обратной стороне звезды произошли крайне мощные взрывы, которые, по оценке ученых, также могли относиться к классу X, однако их невозможно зафиксировать напрямую.

Он уточнил, что сильные вспышки на обратной стороне все же иногда заметны, например, когда выброшенная плазма поднимается на большую высоту и появляется из-за края солнечного диска. При этом точно определить класс таких событий невозможно из-за отсутствия прямых измерений.

Ранее астрономы отмечали высокую активность Солнца, но не ожидали мощных взрывов на его обратной стороне.
 
