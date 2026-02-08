Berliner Zeitung: заявление Мерца о переговорах с Путиным показало раскол в ЕС

Позиция канцлера Германии Фридриха Мерца по переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным показала раскол в Европе. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

Авторы статьи отметили, что среди стран — членов Европейского союза (ЕС) все большей популярностью начинает пользоваться позиция Италии и Франции, призвавших к возобновлению диалога с Россией.

«Поразительно, что по сравнению с другими странами <...> Германия проявляет сдержанность в дипломатических усилиях и до сих пор не проявила собственной инициативы», — говорится в материале.

Журналисты обратили внимание, что на прошлой неделе Мерц выступил против прямых переговоров с Путиным. После этого правительство Германии не ответило на просьбу BZ пояснить, почему Берлин до сих пор не предпринял никаких дипломатических инициатив в отношении Москвы.

В феврале СМИ сообщили, что советник президента Франции Эммануэля Макрона «незаметно» посетил российскую столицу на фоне трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. Французский чиновник в Москве мог встретиться с помощником главы государства Юрием Ушаковым. Как написали журналисты ТАСС, Макрон планирует созвониться с Путиным и «нацелен на результат». Тем временем в Эстонии и Латвии поддержали идею о возобновлении диалога с Кремлем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совете Федерации объяснили желание Эстонии и Латвии говорить с РФ.