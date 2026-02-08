Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

На Западе сочли «поразительной» позицию Германии по переговорам с РФ

Berliner Zeitung: заявление Мерца о переговорах с Путиным показало раскол в ЕС
Axel Schmidt/Reuters

Позиция канцлера Германии Фридриха Мерца по переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным показала раскол в Европе. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

Авторы статьи отметили, что среди стран — членов Европейского союза (ЕС) все большей популярностью начинает пользоваться позиция Италии и Франции, призвавших к возобновлению диалога с Россией.

«Поразительно, что по сравнению с другими странами <...> Германия проявляет сдержанность в дипломатических усилиях и до сих пор не проявила собственной инициативы», — говорится в материале.

Журналисты обратили внимание, что на прошлой неделе Мерц выступил против прямых переговоров с Путиным. После этого правительство Германии не ответило на просьбу BZ пояснить, почему Берлин до сих пор не предпринял никаких дипломатических инициатив в отношении Москвы.

В феврале СМИ сообщили, что советник президента Франции Эммануэля Макрона «незаметно» посетил российскую столицу на фоне трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. Французский чиновник в Москве мог встретиться с помощником главы государства Юрием Ушаковым. Как написали журналисты ТАСС, Макрон планирует созвониться с Путиным и «нацелен на результат». Тем временем в Эстонии и Латвии поддержали идею о возобновлении диалога с Кремлем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совете Федерации объяснили желание Эстонии и Латвии говорить с РФ.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!