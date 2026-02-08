Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Наука

Судмедэксперт назвал четыре привычки, которые улучшат и продлят жизнь

Судмедэксперт Решетун: есть четыре правила, которые сделают жизнь дольше и лучше
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Существует четыре важные привычки, которые помогут продлить годы жизни и улучшить здоровье, рассказал «Газете.Ru» судмедэксперт, ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Пироговского университета Алексей Решетун.

«Первое — это отказ от вредных веществ. В идеале — полностью исключить алкоголь в любом виде. Также важно отказаться от употребления энергетиков, никотина, вейпов. И, естественно, от приема наркотических веществ. Второе — контроль над перееданием, особенно в вечернее время. Речь идет не об ограничениях в выборе продуктов, хотя разумно уменьшить потребление мучного и сахара. По возможности, такие продукты лучше употреблять в первой половине дня, до 12 часов. На ночь переедать не рекомендуется. В идеале — после 18 часов избегать приема пищи, за исключением очень легкой еды, чтобы предотвратить возможные проблемы с желчевыводящими путями, синтезом желчи и ее накоплением», — объяснил специалист.

Третье — это движение. Необходимо много двигаться, причем разными способами. Это не обязательно должны быть велосипед, горные лыжи или другие виды спорта. Достаточно обычной активности — ходьбы пешком, минимального использования личного транспорта. Чем больше движения, тем лучше.

«Четвертое — постоянное развитие мозга. То есть регулярное получение новой информации, при этом стоит избегать хронического потребления «быстрого дофамина» — бесконечного просмотра коротких видеороликов, длительного пребывания в социальных сетях и подобных занятий. Важно постоянно осваивать качественно новую информацию, чтобы способствовать образованию новых ассоциативных связей между нервными клетками, предотвращать застой и деградацию умственной деятельности», — заключил специалист.

Ранее биолог назвал паразита, который может продлить жизнь человеку.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!