Судмедэксперт назвал четыре привычки, которые улучшат и продлят жизнь

Судмедэксперт Решетун: есть четыре правила, которые сделают жизнь дольше и лучше

Существует четыре важные привычки, которые помогут продлить годы жизни и улучшить здоровье, рассказал «Газете.Ru» судмедэксперт, ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Пироговского университета Алексей Решетун.

«Первое — это отказ от вредных веществ. В идеале — полностью исключить алкоголь в любом виде. Также важно отказаться от употребления энергетиков, никотина, вейпов. И, естественно, от приема наркотических веществ. Второе — контроль над перееданием, особенно в вечернее время. Речь идет не об ограничениях в выборе продуктов, хотя разумно уменьшить потребление мучного и сахара. По возможности, такие продукты лучше употреблять в первой половине дня, до 12 часов. На ночь переедать не рекомендуется. В идеале — после 18 часов избегать приема пищи, за исключением очень легкой еды, чтобы предотвратить возможные проблемы с желчевыводящими путями, синтезом желчи и ее накоплением», — объяснил специалист.

Третье — это движение. Необходимо много двигаться, причем разными способами. Это не обязательно должны быть велосипед, горные лыжи или другие виды спорта. Достаточно обычной активности — ходьбы пешком, минимального использования личного транспорта. Чем больше движения, тем лучше.

«Четвертое — постоянное развитие мозга. То есть регулярное получение новой информации, при этом стоит избегать хронического потребления «быстрого дофамина» — бесконечного просмотра коротких видеороликов, длительного пребывания в социальных сетях и подобных занятий. Важно постоянно осваивать качественно новую информацию, чтобы способствовать образованию новых ассоциативных связей между нервными клетками, предотвращать застой и деградацию умственной деятельности», — заключил специалист.

