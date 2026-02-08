Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Общество

В Брянске нашли тело первого школьника, утонувшего после катания на ватрушке

SHOT: в реке Десне нашли тело ребенка, утонувшего во время катания на ватрушках
Telegram-канал «SHOT»

В Брянске спустя почти три недели после трагедии в реке Десне обнаружили тело девятилетнего мальчика, пропавшего во время катания на ватрушках (тюбингах). Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Поиски второго ребенка продолжаются. Поисковые работы продолжались несколько недель.

Трагедия случилась еще 20 января в микрорайоне Московский. Пятеро детей катались на ватрушках, когда двое из них провалились под лед в холодную воду. Спасти мальчиков не удалось. В день трагедии на месте нашли лишь мобильный телефон одного из детей.

На месте трагедии сильное течение Десны, которое может затянуть упавшего в воду человека под лед. Отмечается также, что поиск провалившихся детей в Брянске затрудняет скопление снега подо льдом (шуга). Также значительно усложняет работу обильный снегопад.

27 января региональное отделение «ЛизаАлерт» передало, что в ходе поисков детей в Брянске специалисты обследовали с помощью эхолотов более 54 тыс. кв. м.

Ранее девушка получила переломы, катаясь на тюбинге в Екатеринбурге, и попала на видео.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!