В Брянске нашли тело первого школьника, утонувшего после катания на ватрушке

SHOT: в реке Десне нашли тело ребенка, утонувшего во время катания на ватрушках

В Брянске спустя почти три недели после трагедии в реке Десне обнаружили тело девятилетнего мальчика, пропавшего во время катания на ватрушках (тюбингах). Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Поиски второго ребенка продолжаются. Поисковые работы продолжались несколько недель.

Трагедия случилась еще 20 января в микрорайоне Московский. Пятеро детей катались на ватрушках, когда двое из них провалились под лед в холодную воду. Спасти мальчиков не удалось. В день трагедии на месте нашли лишь мобильный телефон одного из детей.

На месте трагедии сильное течение Десны, которое может затянуть упавшего в воду человека под лед. Отмечается также, что поиск провалившихся детей в Брянске затрудняет скопление снега подо льдом (шуга). Также значительно усложняет работу обильный снегопад.

27 января региональное отделение «ЛизаАлерт» передало, что в ходе поисков детей в Брянске специалисты обследовали с помощью эхолотов более 54 тыс. кв. м.

