На Западе заметили изменение подхода Трампа к переговорам по Ирану и Украине

AP: Трамп привлек военных США к переговорам по Ирану и Украине

Президент США Дональд Трамп привлек министра сухопутных войск Дэниела Дрисколла к переговорам по Украине и руководителя Центрального командования ВС США адмирала Брэда Купера к переговорам с Ираном. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

Утверждается, что глава Белого дома отказался от привычных дипломатических практик, включив в состав переговорщиков военных. В статье отметили, что США стремятся воспользоваться опытом Дрисколла и Купера, поэтому и привлек военных к участию в переговорах.

AP напомнило, что оба направления переговорного процесса находятся в сфере ответственности спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон предложил Москве и Киеву провести очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине на территории США. По его словам, украинская сторона уже подтвердила свое участие в новой встрече.

6 февраля глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что для заключения прочного соглашения между Ираном и США необходимы равные позиции и взаимное уважение.

Ранее Зеленский рассказал, где пройдет новый раунд переговоров по Украине.