Власти европейских стран пытаются убедить население в реальности «угрозы» со стороны России, чтобы направить деньги из социальных фондов на создание армии и сокращение технологического отставания. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.

По его словам, у государств — членов Европейского союза (ЕС) есть две огромные статьи расходов на ближайшие 10 лет. Речь идет о создании армии, а также попытках догнать Китай в технологическом плане.

«Всем этим маленьким странам ЕС трудно договориться хоть о чем-то. Например, они не могут договориться об использовании замороженных активов России для кредитования Украины», — отметил эксперт.

Он добавил, что власти европейских стран прибегают к нечистоплотным методам и манипулированию общественным мнением в попытке скрыть провал своей политики.

«Их единственная надежда — демонизация России. <...> Если удастся убедить массы, или хотя бы значительную часть населения, что существует реальная угроза <...> тогда, возможно, можно будет добиться согласия на разрушение системы социального обеспечения», — резюмировал Вольф.

В декабре прошлого года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал ЕС увеличить расходы на оборону на случай вооруженного конфликта с Россией. До этого российский лидер Владимир Путин назвал «бредом и ложью» заявления о «мнимой угрозе» со стороны Москвы для стран — членов регионального содружества.

Ранее Путин выразил готовность «как угодно» зафиксировать отсутствие у России планов нападения на Европу.