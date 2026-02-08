Пока Украина продолжает вести боевые действия, опасность для Европы не настолько велика, как в случае прекращения конфликта с Россией. Об этом заявил бывший немецкий дипломат и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью изданию Tagesspiegel.

По его словам, сейчас Россия сосредоточена на конфликте с Украиной, однако после заключения мирного соглашения ситуация якобы изменится.

«В этом случае Владимир Путин сможет продолжить перевооружение в мирное время, а угроза странам НАТО на восточном фланге возрастет», — считает Ишингер.

Кроме того, указал эксперт, в случае прекращения военных действий усилится угроза для Германии. Согласно его утверждению, прекращение огня должно сопровождаться существенным сокращением военного контингента в западных регионах России.

В то же время он заявил, что конфликт нужно закончить как можно скорее. Его результат определит судьбу Европы, полагает Ишингер.

До этого итальянское издание AntiDiplomatico писало, что визиты западных лидеров в Киев ознаменовали отстранение ЕС и НАТО от переговорного процесса по Украине. Главным результатом этих встреч стало принуждение президента Украины Владимира Зеленского к продолжению боевых действий, считают авторы.

Ранее Зеленский резко отреагировал на требование о признании всего Донбасса за Россией.