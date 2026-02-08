Мужчина приставал к заснувшей в метро пассажирке

В Лондоне мужчина приставал к пассажирке в метро и попался полиции

В Лондоне мужчина приставал к спящей пассажирке в метро, а когда она проснулась, предложил ей деньги. Об этом сообщает издание Daily Star.

Инцидент произошёл в вагоне поезда. 49-летний обвиняемый подсел к заснувшей женщине и начал ее домогаться. Когда пассажирка проснулась и попыталась оттолкнуть его, мужчина не остановился и предложил ей деньги. Испуганная женщина выбежала на станции «Уэмбли Парк», но преследователь последовал за ней.

Его остановило только вмешательство сотрудников метро, после чего была вызвана полиция. При задержании злоумышленник не раскаивался в содеянном, а лишь переживал, что пропустил последний поезд. Суд приговорил его к 4 годам и 9 месяцам лишения свободы. Также ему на 15 лет запретили приближаться к одиноким женщинам в общественном транспорте.

До этого пьяный мужчина приставал к девушке в метро Санкт-Петербурга и был задержан. Пассажиры стали свидетелями домогательств и обратились за помощью к работникам метро. На конечной станции мужчину задержали и передали полиции. Однако задержанный не успокоился и стал угрожать девушке расправой.

Ранее в Подмосковье мужчина откусил палец прохожему, который заступился за девушку.