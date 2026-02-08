Размер шрифта
Утверждено мировое соглашения автора песни «Бу-ра-ти-но» и Apple Music

РИА: суд утвердил мировое соглашение между композитором Рыбниковым и Apple Music
Московский городской суд утвердил мировое соглашение между композитором Алексеем Рыбниковым и сервисом Apple Music. Об этом пишет РИА Новости.

Ходатайства об утверждении мирового соглашения поступили от обеих сторон. Уточняется, что ни композитор, ни сервис не имеют претензий к друг другу.

«Утвердить мировое соглашение… в связи с утверждением мирового соглашения производство по делу прекратить, принятые предварительные обеспечительные меры отменить», — сказали в суде.

В конце января Рыбников сам сообщил о заключении мирового соглашения. Он также опроверг ранее появившуюся информацию о том, что суд запретил скачивать песню «Бу-ра-ти-но» через Apple Music, уточнив, что эти «сведения устаревшие», иск к американскому стримингу был связан с тем, что музыка автора раньше считалась «бесхозной».

Рыбников является автором музыки к рок-опере «Юнона и Авось» и к фильмам «Тот самый Мюнхгаузен», «Усатый нянь», «Вам и не снилось», «Про Красную шапочку», «Приключения Буратино». Он — лауреат государственной премии Российской Федерации и премии Президента Российской Федерации. В 1999 году композитор удостоился звания Народного артиста России.

Ранее суд закрыл третий иск Рыбникова к дочерним компаниям Warner Music.
 
