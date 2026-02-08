Размер шрифта
В Германии рассказали о необычной «цели Путина» в Европе

Экс-дипломат Ишингер: Путин преследует советскую цель вывести США из Европы
Бывший немецкий дипломат и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Tagesspiegel заявил, что Россия якобы преследует «старую советскую цель» вывести США из Европы.

«Мы знаем цель [президента России Владимира] Путина. Он сам ее записал. Он хочет восстановить ситуацию, существовавшую до 1997 года. Тогда НАТО приняло Польшу, Чехию и Венгрию, а позже и другие страны. Путин хочет вывести американцев из Европы; тем самым он преследует старую советскую цель», — сказал Ишингер.

По его словам, Западу нужно «воспринимать все это серьезно» и прекратить делать вид, что это «выдача желаемого за действительное».

До этого Politico писала, что европейские политики потратили бесчисленное количество времени в попытках убедить президента США Дональда Трампа направить американских военных на Украину в рамках гарантий безопасности. Издание отмечает, что европейцы задаются вопросом, чего на самом деле стоят гарантии безопасности, поскольку администрация президента Дональда Трампа показала себя «ненадежным союзником» для континента.

Ранее Дмитриев заявил, что Россия необходима Европе для выживания.
 
