Бывший немецкий дипломат и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Tagesspiegel заявил, что Россия якобы преследует «старую советскую цель» вывести США из Европы.

«Мы знаем цель [президента России Владимира] Путина. Он сам ее записал. Он хочет восстановить ситуацию, существовавшую до 1997 года. Тогда НАТО приняло Польшу, Чехию и Венгрию, а позже и другие страны. Путин хочет вывести американцев из Европы; тем самым он преследует старую советскую цель», — сказал Ишингер.

По его словам, Западу нужно «воспринимать все это серьезно» и прекратить делать вид, что это «выдача желаемого за действительное».

До этого Politico писала, что европейские политики потратили бесчисленное количество времени в попытках убедить президента США Дональда Трампа направить американских военных на Украину в рамках гарантий безопасности. Издание отмечает, что европейцы задаются вопросом, чего на самом деле стоят гарантии безопасности, поскольку администрация президента Дональда Трампа показала себя «ненадежным союзником» для континента.

