Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

В Белгородской области больше тысячи человек ждут подачи электричества после удара ВСУ

Гладков: электроэнергия для тысячи человек будет подана в ближайшие часы

В Белгородской области около полутора тысяч человек ждут подачи электричества после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подачу ресурса возобновят в ближайшие часы, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что восстановительные работы проходят в крайне сложных условиях.

«В течение ближайших 1,5 часов электроэнергия для тысячи человек будет подана... Мы ждем подачу тепла к 12 часам дня. В связи с этим открываем пункты обогрева. Помимо тех, которые мы планировали в центральной части, там, где тепла нет, открываем дополнительные, открываем не по всему городу — там, где есть необходимость», — написал губернатор.

По его данным, около 80 тысяч человек в Белгороде остаются без тепла, еще примерно три тысячи жителей — без газа.

Накануне сообщалось об ударе ВСУ по столице региона. Как писал Telegram-канал SHOT, дежурные средства противовоздушной обороны сбили не менее шести ракет от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в небе над Белгородской областью. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Орловской области после атаки ВСУ с применением ракет выявили повреждение газопровода.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!