Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту почти 12 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 11,6 км над уровнем моря. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Выброс произошел в 14:08 по местному времени (05:08 мск). Шлейф пепла протянулся на 40 км на северо-запад от вулкана. Для авиации установлен «красный» код опасности — угроза для местных и международных авиаперевозок.

Вулкан Шивелуч находится примерно в 50 км к северу от поселка Ключи и около 450 км от Петропавловска-Камчатского.

В конце января у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2, ставшее третьим за день. Эпицентр находился в 189 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 48 км. До этого в регионе были зафиксированы землетрясения магнитудой 5,7 и 5,5. Эпицентр толчков находился в 200 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 46,5 км.

Ранее в Индонезии произошло извержение вулкана с предпоследним уровнем опасности.