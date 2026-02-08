«Вопрос на миллион долларов»: экс-тренер «Вашингтона» о будущем Овечкина

Бывший главный тренер клуба «Вашингтон Кэпиталз» Митч Лав назвал российского нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина одним из лучших игроков за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но признался, что ничего не знает о его будущем. Его слова приводит РИА Новости.

«Вопрос на миллион долларов. Я не знаю, что он будет делать. Это все, что я могу сказать. Он обожает хоккей, обожает эту атмосферу, быть с командой, с болельщиками. Будет он в следующем сезоне в НХЛ или в КХЛ — я не знаю. Но повторюсь, он очень сильно любит хоккей. Это то, что мне нравится», — заявил он.

Текущий контракт Овечкина с командой истекает летом 2026 года.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

