Армия

В «Ростехе» ответили на заявления о том, что у ВС РФ могут закончиться танки

«Ростех»: ВС РФ не останутся без танков, несмотря на заявления противников
Сергей Бобылев/РИА Новости

Танки у Вооруженных сил РФ не закончатся, несмотря на заявления противников. Об этом в ходе интервью для ТАСС рассказал индустриальный директор кластера вооружений государственной корпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Беседа специалиста с журналистами была посвящена выставке World Defense Show 2026, которая проходит в Саудовской Аравии. Во время разговора Оздоев обратил внимание, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) продолжает расти присутствие новой и модернизированной боевой техники. В том числе на фронт поставляют танки Т-90М «Прорыв», Т-80БВМ и Т-72БЗМ.

«Наш концерн «Уралвагонзавод» нарастил выпуск танков в разы. Эта техника постоянно дорабатывается и улучшается с учетом реального боевого опыта», — сказал представитель «Ростеха».

По его словам, российским специалистам удалось существенно повысить боевые возможности и живучесть техники. Более того, была создана отточенная система эвакуации и ремонта машин, поэтому поврежденные танки оперативно возвращаются в строй.

«Вынужден разочаровать врага: танки у нас не закончатся», — подчеркнул Оздоев.

19 января командир батальона в составе Вооруженных сил РФ с позывным «Сват» рассказал, как российский танк в ходе СВО выдержал 43 удара украинских дронов и после ремонта вернулся в строй. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались уничтожить машину, когда она подорвалась на мине и несколько дней стояла на месте.

Ранее ВСУ начали пускать в бой музейные экспонаты вместо танков.
 
