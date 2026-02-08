Размер шрифта
Общество

При взрыве на биотехнологическом заводе в Китае погибли восемь человек

«Синьхуа»: восемь человек погибли из-за взрыва на предприятии в Китае
Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

На биотехнологическом предприятии на севере Китая произошел взрыв. Погибли восемь человек, пишет агентство «Синьхуа».

Как уточняется, трагедия произошла в субботу, 7 февраля на предприятии биотехнологической компании «Цзяпэн» в уезде Шаньинь городского округа Шочжоу.

Причины случившегося не уточняются.

Согласно сообщению Центрального телевидения Китая, правоохранители задержали юридического представителя завода. На месте работает специально сформированная группа по расследованию причин взрыва.

В конце января 2026 года в турецком Измите произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Tüpraş. В результате инцидента никто не пострадал. Тогда газета T24 писала, что на предприятии в районе Кёрфез провинции Коджаэли взорвался бензиновый резервуар. После ЧП над районом поднялся столб дыма, что вызвало кратковременную панику среди местных жителей.

Пожарные оперативно прибыли к месту происшествия и в короткие сроки потушили возгорание.

Ранее взрыв и пожар произошли на заводе в Буэнос-Айресе.
 
