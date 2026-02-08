Размер шрифта
ФСБ раскрыла личность киллера, стрелявшего в генерала Алексеева

ФСБ: исполнителя покушения на генерала Алексеева задержали в Дубае
Российские силовики задержали исполнителя покушения на генерала Алексеева и установили его пособников. Об этом сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.

По данным спецслужбы, непосредственным исполнителем нападения оказался гражданин России Л. Корба. Его задержали в Дубае при содействии партнерских структур из Объединенных Арабских Эмиратов, после чего передали российской стороне.

В ФСБ уточнили, что во время расследования удалось установить и пособников подозреваемого. Ими оказались граждане России В. Васин и З. Серебрицкая. Васина задержали в Москве, тогда как Серебрицкая, по данным правоохранительных органов, выехала на территорию Украины.

В спецслужбе сообщили, что работа по установлению и розыску организаторов покушения продолжается.

Владимир Алексеев подвергся покушению утром 6 февраля в подъезде жилого дома на Волоколамском шоссе в Москве. Злоумышленник несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта, после чего скрылся с места происшествия. Сотрудника Минобороны РФ госпитализировали в тяжелом состоянии, одна из пуль задела жизненно важные органы.

Ранее на Украине отвергли причастность к покушению на Алексеева.
 
