Наука

Названы фразы, которые выдают алкоголика

Нарколог Исаев: пять фраз человека могут указывать на алкоголизм
Некоторые речевые обороты могут выдать человека с алкогольной зависимостью. Всего можно выделить пять ключевых фраз, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

Прежде всего врач подчеркнул: не стоит опираться только на внешние признаки. Попытка распознать алкогольную зависимость по внешности или отдельным фразам может привести к ошибкам и стигматизации. В клинической практике диагноз ставится не по внешнему виду, а по совокупности критериев: утрата контроля, рост толерантности к алкоголю, психологическая тяга, использование алкоголя как основного способа регуляции состояния, несмотря на последствия.

«Тем не менее, существуют определенные маркеры – как вербальные, так и невербальные, которые могут указывать на развитие алкогольной зависимости. Речевые обороты связаны, в первую очередь, с типичным образом мышления. Чаще всего это повторяющийся набор объяснений. Всего можно выделить пять таких доводов, например, постоянное подчеркивание «нормальности» употребления («я пью как все», «у нас в стране все так пьют»), смещение фокуса с частоты на форму («я же не напиваюсь», «это только вино/пиво») или отрицание последствий («я полностью контролирую», «могу бросить в любой момент»)», — рассказал нарколог.

Также врач выделил такие объяснения алкоголиков: использование алкоголя как аргумента самопомощи («мне нужно, чтобы расслабиться», «иначе я не усну»), а также своеобразный «алкогольный юмор» («вчера было так хорошо, что я даже не помню, как добрался домой»).

«Эти высказывания показывают работу психологических защит — отрицания и рационализации, которые являются частью зависимости», — объяснил доктор.

Ранее в Донецке придумали, как ускорить операции на органах груди и брюшной полости.
 
