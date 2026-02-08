Размер шрифта
Общество

Стало известно, какие страны россияне выбирают для отдыха весной

АТОР: ОАЭ и Таиланд возглавили весенний рейтинг поездок у россиян
AssiaPix/Shutterstock/FOTODOM

Российские туристы весной чаще всего выбирают поездки в Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. Эти направления традиционно возглавляют рейтинг популярности в период с марта по начало мая. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент Ассоциация туроператоров России Артур Мурадян.

По его словам, ОАЭ остаются одним из главных направлений весеннего сезона благодаря комфортным погодным условиям, подходящим для пляжного отдыха. В этот период в стране устанавливается мягкий климат без экстремальной жары.

Таиланд также стабильно входит в число лидеров спроса. До конца апреля там сохраняется высокий туристический сезон с теплой и сухой погодой, а море остается спокойным, что делает направление привлекательным для отдыха.

Мурадян отметил, что весенние туры в Объединенные Арабские Эмираты в настоящее время начинаются примерно от 70 тыс. рублей на человека при размещении в отелях на первой линии. Отдых в Таиланде, по его оценке, обойдется минимум в 75 тыс. рублей на человека.

Эксперт подчеркнул, что сочетание благоприятного климата, развитой туристической инфраструктуры и относительно доступных цен продолжает удерживать эти направления в числе самых востребованных у россиян в весенний период.

Ранее среди москвичей были популярны поездки в Иркутск и Санкт-Петербург на февральские праздники.
 
