Кличко предупредил жителей Киева об очень тяжелых днях

Мэр Киева Кличко: ближайшие несколько суток будут очень сложными для Киева

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил украинцев о наступлении очень тяжелых дней для столицы Украины. Слова градоначальника передает издание «Страна.ua».

По данным властей, в городе ожидаются сильные морозы, особенно в ночные часы.

«Мы должны пройти ближайшие несколько суток, которые будут очень сложными для Киева», — сказал Кличко.

Чиновник также добавил, что из-за крайне сложной ситуации в энергосистеме Украины в большинстве регионов страны продолжаются аварийные отключения. Городские службы делают все для жизнеобеспечения Киева, добавил мэр столицы.

В воскресенье, 8 февраля украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что страна лишилась существенной доли доступной электроэнергии. По данным компании, свет дают на полтора-два часа в сутки. Там также отметили, что наиболее сложная ситуация сложилась в Киеве.

Накануне глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что российские войска нанесли удар по крупнейшей в Европе электроподстанции напряжением 750 кВ. По словам эксперта, атакованная электроподстанция, расположенная во Львовской области, выполняет функцию регулирования электроснабжения западных областей Украины.

Ранее на Украине вышли из строя ключевые энергетические подстанции «Винницкая 550» и «Киевская 750».