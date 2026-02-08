В России предложили ввести новые льготы для родителей школьников

Чернышов: родителям школьников могут дать три оплачиваемых выходных в год

В России предложили ввести дополнительные меры поддержки для работающих родителей школьников — им могут предоставить три оплачиваемых выходных дня в год для участия в школьных мероприятиях. С соответствующей инициативой к главе министерства труда Антону Котякову обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишет «Лента.ру».

В обращении отмечается, что участие родителей в школьной жизни ребенка напрямую влияет на его успеваемость, социальную адаптацию и эмоциональное состояние. При этом многие работающие родители вынуждены брать отпуск за свой счет или отгулы, что приводит к снижению доходов и осложняет отношения с работодателем.

Чернышов предложил законодательно закрепить право каждого работающего родителя или законного представителя на три дополнительных оплачиваемых дня в календарном году. Предполагается, что их можно будет использовать для посещения родительских собраний, утренников, спортивных соревнований, творческих конкурсов, дней открытых дверей и других значимых школьных событий, предусмотренных образовательной программой.

Парламентарий также указал, что четкое правовое регулирование позволит упростить кадровое делопроизводство для работодателей и обеспечит единый и понятный подход ко всем сотрудникам, воспитывающим детей школьного возраста.

Ранее работающие пенсионеры получили право на дополнительные дни для прохождения диспансеризации и гибкий отпуск без оплаты.