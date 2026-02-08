«Какова вероятность, что зайдет динозавр»: Губерниев о том, что МОК может вернуть Россию

Журналист Губерниев не верит в то, что МОК готов вернуть Россию в мировой спорт

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев признался, что никак не относится к информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) может вернуть Россию на мировую арену. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Это примерно тоже самое, как какова вероятность, что сейчас в редакцию «Чемпионата» зайдет динозавр — 50 на 50. То ли зайдет, то ли нет. <...> Будет противодействие очень большого количества стран, европейских прежде всего. Я в это не очень верю», — отметил он.

Как пишет издание The New York Times, вскоре МОК должен отменить приостановку членства Олимпийского комитета России, что позволит россиянам выступить на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе с флагом и гимном. Глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш заявил о несправедливости санкций против России, напомнив про вторжение США в Венесуэлу и военных действиях Израиля в Газе.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия.

Ранее в МИД РФ отреагировали на желание МОК вернуть Россию в мировой спорт.