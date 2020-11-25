Косачев: Трамп разрушил отношения с Россией

Администрация президента США Дональда Трампа разрушила отношения с Россией, в том числе соглашение о контроле над вооружениями, встречи на высшем уровне, рабочие контакты между ведомствами. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев, пишет РИА «Новости».

«Предыдущая, уходящая, очевидно, администрация Дональда Трампа разрушила три из трех возможных форматов урегулирования соответствующих проблем в наших двусторонних отношениях», — сказал Косачев.

Как он объяснил, первый формат касается тех соглашений, которые принимались в течение последних десятилетий. Второй — регулярные встречи глав России и США. Третий — контакты между министерствами и ведомствами, включая МИД, Минобороны, министерства энергетики, экономики, транспорта, культуры.

По словам Косачева, страны будут восстанавливать отношения в обратной последовательности: контакты ведомств, встречи на высшем уровне и новые соглашения.

«Этим путем нам предстоит пройти, но пройти этим путем мы сможем, если появится готовность или заинтересованность с американской стороны», — подчеркнул законодатель.

Он добавил, что Россия не будет навязываться США, потому что является самодостаточным государством.

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